15 бригаду ЗСУ з Дрогобиччини нагородили бойовим прапором

Президент України Володимир Зеленський нагородив бойовим прапором 15-ту окрему бригаду артилерійської розвідки Сухопутних військ ЗСУ, що розташована на Дрогобиччині. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОВА.

Бойовий прапор під час урочистостей до Дня Збройних Сил України у Маріїнському палаці в столиці Володимир Зеленський вручив командиру бригади, полковнику Олександру Попову.

У Збройних Силах України бойовий прапор – це символ честі, доблесті, слави і зобов’язує кожного військовослужбовця віддано служити Українському народові, мужньо, вміло і непохитно боронити Українську державу, не шкодуючи свого життя. Бойовий прапор завжди знаходиться зі своєю військовою частиною, а на полі бою – в районі бойових дій, в яких частина бере участь.

«З початку повномасштабної російсько-української війни військовослужбовці 15-ї окремої бригади (в/ч А1108) беруть участь у бойових діях із захисту територіальної цілісності України та оборони її кордонів. Вони там, де справді гаряче. Борються за нашу свободу, за нашу незалежність, за наших дітей. Велика їм шана, честь та повага!», – зазначили у Дрогобицькій районній військовій адміністрації.

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