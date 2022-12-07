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Шестикласниця з Львівщини врятувала життя сусідам

Андрій Котенський

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У Хирові шестикласниця Софія Щерба врятувала від загибелі у вогні своїх сусідів. Маленьку Героїню вже відзначили місцеві рятувальники. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОВА.

Софійка – учениця 6-А класу загальноосвітньої школи-ліцею їм. Владики Івана Хоми у Хирові. Під час вечірнього знеструмлення Дівчинка побачила, що у вікні сусіднього будинку палає вогонь.

Як виявилось, сусід дівчинки, неповнолітній Дмитро, запалив свічку і заснув. Вогонь зі свічки перекинувся на стіл, від чого загорілася скатертина стіл та комп’ютерна техніка на ньому.

Софія побачила це через вікно і повідомила дорослих. Так, завдяки небайдужості дівчинки вдалося врятувати життя сусідам та їхнє майно.

Сьогодні у присутності учнів школи-ліцею начальник районного управління ДСНС України Олег Хім’як вручив подяку та символічні подарунки маленькій Героїні.

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