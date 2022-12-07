РФ винна українському «Ощадбанку» 1.1 мільярда доларів плюс відсотки за Крим

Верховний суд Франції скасував рішення Апеляційного суду Парижа та залишив у силі рішення Міжнародного Арбітражу про стягнення з Російської Федерації на користь українського «Ощадбанку» 1,1 мільярда доларів США за захоплення активів в окупованому Криму. Мало того, на користь Ощадбанку будуть нараховуватись відсотки до часу фактичної компенсації (близько 100 тисяч доларів США щоденно). Про це повідомила заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра.

Обсяг позовної заяви Ощадбанку проти РФ з усіма додатками становив більш ніж 30 000 аркушів.

«Ще раз: тридцять тисяч сторінок, які доводять незаконність експропріації інвестицій «Ощадбанку», які знаходились в Криму. 76 кілограмів у шести коробках. І кожна сторінка доводить конкретні факти порушення міжнародного права і підтверджує, що «Ощадбанк» має право на справедливу компенсацію», – повідомила Ірина Мудра.

Але Росія не з тих суперників, хто вміє програвати достойно та виконувати законні рішення.

«Вони відмовились брати участь в арбітражному провадженні та намагалися відкласти примусове виконання арбітражного рішення й скасувати його. Агресор намагався використати французьку систему правосуддя та арбітражу, щоб уникнути відповідальності. Та сьогодні стало зрозуміло, що все це було дарма: росія продовжує бути винна Ощаду понад 1,1 мільярди доларів США», – додала Ірина Мудра.

Раніше Львівський портал повідомляв, що в серпні 2016 року «Ощадбанк» почав вимагати у Росії мільярд доларів відшкодування через втрати активів в окупованому Криму.

26 листопада 2018 року Арбітражний трибунал у Парижі виніс вердикт на користь Ощадбанку – стягнути з РФ 1,3 млрд доларів збитків.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.