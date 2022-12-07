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Мер Львова подарував Папі Римському хрест із осколком російської ракети

Андрій Котенський

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Міський голова Львова Андрій Садовий подарував Папі Римському хрест з осколком російської ракети, який витягли із тіла дівчинки, яку врятували львівські медики. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

Міський голова Андрій Садовий зустрівся з Папою Франциском у Ватикані.

Очільник Львова подарував Папі хрест з осколком російської ракети. Цей осколок лікарі витягнули з тіла тринадцятирічної дівчинки Насті. Хрест має нагадувати про ціну, яку платять українці за правду та свободу.

«Дерев’яний хрест – символ перемоги добра і правди, який «поранений» осколком російської ракети. Поранений, але незламний, як усі українці. Цей осколок витягнули з тринадцятирічної дівчинки Насті. Папа про це знає… Глава католицької церкви благословив хрест, і тепер він подорожуватиме церквами по світу, щоб закликати всіх вірних молитись за Україну. Ще один такий хрест залишиться в нього, щоб кожного дня нагадувати про ціну, яку платять українці за правду та свободу», – повідомив Андрій Садовий.

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