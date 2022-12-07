Львівські онкологи врятували 26-річного хлопця із рідкісною раковою пухлиною

Без підшлункової, але з повноцінним життям! Львівські онкологи виконали унікальне комбіноване втручання, аби врятувати життя чоловіка з рідкісною раковою пухлиною. Про це Львівському порталу повідомили у Першому медичному об’єднанні Львова.

Дмитру із Кропивницького – лише 26 років. Він вів здоровий спосіб життя, займався спортом. Та якось чоловік зауважив, що втратив 10 кг. При цьому права сторона його живота асиметрично збільшилась.

Провівши обстеження, лікарі шокували пацієнта діагнозом: феохромоцитома правої надниркової залози – пухлина клітин мозкової речовини наднирників, що призводить до надлишкової секреції гормонів адреналіну та норадреналіну. Це – рідкісне та маловивчене захворювання ендокринної системи, що зустрічається до 8 випадків на 100 000 мільйон населення.

Пухлина діаметром 20 см знаходилась в центральних відділах заочеревинного простору живота. І що гірше, через свої велетенські розміри вона уже розповсюдилась на дванадцятипалу кишку та голівку підшлункової залози, циркулярно охоплювала черевний відділ аорти, а також нижню порожнисту та праву ниркову вену.

Після мультидисциплінарного консиліуму спеціалісти онкохірургії лікарні Святого Пантелеймона прийняли рішення – оперувати в радикальному обсязі. Окрім того, лікарі заздалегідь обговорили з пацієнтом і післяопераційний період: через повне та вимушене видалення підшлункової залози у нього розвинеться цукровий діабет.

Онкохірурги виконали комбіноване видалення пухлини з дуоденопанкреатектомією (видаленням підшлункової залози з дванадцятипалою кишкою), резекцією (видаленням частини) аорти та нижньої порожнистої вени, резекцією та реімплантацією правої ниркової вени. Протезування, тобто відновлення кровотоку аорти та нижньої порожнистої вени спеціалісти виконали із застосуванням синтетичних судинних протезів.

Після десятигодинної операції Дмитра перевели до реанімації, де він пробув добу. І вже за 10 днів – поїхав додому.

На жаль, невдовзі в хлопця прогнозовано розвинувся діабет ІІІ типу. Та як каже сам Дмитро, він почуває себе дуже добре. Тому продовжив займатись спортом. За результатами останніх контрольних обстежень зауважень до його стану – у лікарів немає.

Звісно, Дмитро ще приїжджає на планові огляди. Та понад усе він вдячний лікарям, які дали йому шанс жити та вести звичний для нього спосіб життя – із пішими прогулянками та походами в гори.

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