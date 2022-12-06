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У Стрию чоловік хотів вбити сина

Андрій Котенський

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У Стрию засудили 54 річного чоловіка, який намагався вбити рідного сина. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

За даними прокуратури, суд визнав винним 54-річного мешканця Стрия у вчиненні замаху на життя сина.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні минулого року на ґрунті особистих неприязних відносин засуджений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, погрожував своєму 24-річному сину розправою. Після погроз чоловік схопив кухонний ніж та завдав сину удар в грудну клітку. Завдяки опору потерпілого нападник не зміг здійснити задумане», – йдеться у повідомленні.

За рішенням суду чоловік отримав 7 років та 6 місяців позбавлення волі.

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