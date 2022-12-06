ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові дали назви трьом скверам

Ольга Денисяка

|

Львові присвоїли назви трьом скверам. Усі ці простори розташовані у центральній частині міста. Відповідне рішення 6 грудня затвердили на сесії міськради. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі ЛМР.

Так, ім’я видатного українського письменника, політичного та громадського діяча Романа Іваничука носитиме сквер біля пам’ятника «Товариство Просвіта», що на вул. Лисенка, 12.

На честь фундатора львівської школи фізіології, доцента, професора Адольфа Бека сквер, що розташований на вул. Академіка О. Богомольця, отримав назву «Рондо Адольфа Бека».

Скверу на вул. Князя Романа присвоїли ім’я Леоніда Штейна – відомого шахіста, міжнародного гросмейстера.

Нагадаємо, раніше у центрі Львова два громадські простори назвали іменами видатного письменника-фантаста Станіслава Лема та громадського і культурного діяча Маркіяна Іващишина.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме

Львівська область першою в Україні запровадить е-квиток у приміських та міжміських автобусних маршрутах. Послуга безготі...

Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році

У Міністерстві освіти і науки України не розглядають вступну кампанію у 2023 році за результатами традиційного зовнішньо...

Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона
Ольга ДЕНИСЯКА
Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона

Низку українських та іноземних журналістів позбавили акредитації за репортажі з Херсона, зроблені відразу після того, як...

Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці
Галина ЯНКО
Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці

Скандальна історія про те, як через Львівську митницю вдалося вкрасти у військових гуманітарну допомогу на 3 млн грн і «...

всі статті
Львівський портал