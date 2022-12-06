У Львові дали назви трьом скверам

Львові присвоїли назви трьом скверам. Усі ці простори розташовані у центральній частині міста. Відповідне рішення 6 грудня затвердили на сесії міськради. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі ЛМР.

Так, ім’я видатного українського письменника, політичного та громадського діяча Романа Іваничука носитиме сквер біля пам’ятника «Товариство Просвіта», що на вул. Лисенка, 12.

На честь фундатора львівської школи фізіології, доцента, професора Адольфа Бека сквер, що розташований на вул. Академіка О. Богомольця, отримав назву «Рондо Адольфа Бека».

Скверу на вул. Князя Романа присвоїли ім’я Леоніда Штейна – відомого шахіста, міжнародного гросмейстера.

Нагадаємо, раніше у центрі Львова два громадські простори назвали іменами видатного письменника-фантаста Станіслава Лема та громадського і культурного діяча Маркіяна Іващишина.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.