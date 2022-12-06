7 грудня Львів попрощається з Героєм Дмитром Роратом, який загинув, захищаючи Україну від російських окупантів. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Львів’ян та гостей міста закликають долучитись до міської церемонії прощання та утриматися в цей час від проведення розважальних заходів та святкувань

Чин похорону розпочнеться о 12:00 у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла, о 12:30 – міська церемонія прощання на площі Ринок. Поховають Героя на Личаківському кладовищі.

Маршрут похоронної процесії: Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла УГКЦ (вул. Театральна, 11) – пл. Катедральна – пл. Ринок (міська церемонія прощання) – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар

Дмитро Рорат (26.10.1991-29.11.2022) Львів’янин.

Навчався у середній загальноосвітній школі №98 міста Львова. Закінчив вище професійне училище №20 міста Львова.

Активно займався футболом. Після завершення навчання проходив службу у складі військової частини А 1107.

Із 2014 року працював комплектувальником товарів у Товаристві з обмеженою відповідальністю «АШАН Україна Гіпермаркет». Згодом був переведений на посаду старшого продавця продовольчих товарів. Із 2016 року працював за кордоном.

Після початку повномасштабного вторгнення російської федерації боронив державу від окупантів у лавах 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних сил України.

У Дмитра Рората залишилися батьки, троє братів, троє сестер, дружина та донька.

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