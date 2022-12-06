Гаражний кооператив виплатить Львову 150 тис. грн за захоплену землю

Господарський суд Львівської області зобов’язав гаражно-будівельний кооператив «Медик» сплатити місту майже 150 тис. гривень за незаконне користування земельною ділянкою. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.





У повідомленні йдеться, що 1996 року, за ухвалою Львівської міської ради, гаражно-будівельний кооператив «Медик» Франківської районної спілки автомобілістів Львова отримав у постійне користування земельну ділянку площею 0,5 га на вул. Кульпарківській, 95 для будівництва гаражів.

«Минув час, і кооператив захотів розширитися. 2016 року «Медик» звернувся до міської ради по дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо ділянки по сусідству. Але є один нюанс – тут вже набудували гаражів самочинно. Отож, ділянка належить громаді Львова, але жодних догорів про користування чи оренду з міською радою укладено не було. Тож у червні 2022 року юристи департаменту містобудування звернулись до керівництва кооперативу, щоб вони належно оформили права користування цією земельною ділянкою або звільнили самовільно зайняту земельну ділянку. Втім цього не було зроблено. Тому логічно, що далі був суд», – розповіли у департаменті містобудування ЛМР.

Так, оскільки з 2018-го до 2021 року гаражний кооператив використовував земельну ділянку без правових підстав і не сплачував орендної плати, Господарський суд області повністю задовольнив судовий позов міської ради і постановив стягнути з ГБК «Медик» 148 352 грн безпідставно збережених коштів за користування земельною ділянкою. Судовий збір також сплатить кооператив.

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