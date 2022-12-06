До Дня ЗСУ у Львові відзначили військових

6 грудня в Україні відзначають День Збройних сил. З цієї нагоди мерія Львова подякувала усім захисникам за оборону нашої країни від ворога, та від громади міста вручила подяки військовим з різних частин та установ. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.





Так, сьогодні подяками з нагоди Дня Збройних сил України відзначено: військових Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного; військових частин: А 0780, А 2166, А 4324, А 0284, А 7391, А 7392, А 7394, А 7393, А 7390, А 1587, А 0363, А 2196, А 1666; Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки; Військово-медичного клінічного центру Західного регіону.

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