7 грудня частина Залізничного району Львова буде без води

У середу, 7 грудня, низка вулиць у Залізничному районі Львова буде без води через промивку мереж. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

ЛМКП «Львівводоканал» тестуватиме нову німецьку технологію промивки мереж водопостачання. На час робіт промивки квартальних водопроводів на вул. Рудненська – Гніздовського – Широка, з 09:00 год і до 18:00 год буде призупинено подачу води до кількох вулиць у Залізничному районі міста.

За інформацією диспетчерської служби підприємства, у зв’язку з проведенням промивки квартальних водопроводів на вул. Рудненська – Гніздовського – Широка, завтра, 7 грудня, з 09:00 год і до 18:00 год буде призупинено подачу води до вулиць: Широка (парна сторона від №68 до №100, непарна сторона від №1 до №87), Гніздовського, Низинна, Вигоди, Планерна, Ангарна, Сластіона, Гайова, Рудненська, Чагарникова, Кондратюка, Самарська, Орельська, Темницьких, Сяйво, Дідушка, Олешківська, Невелика.

У період промивки водопроводу можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.

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