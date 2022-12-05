Укрзалізниця відновлює рейс Львів–Дніпро

«Укрзалізниця» розпочала продаж продаж квитків на рейс Львів–Дніпро. Потяг надасть залізничне сполучення північному Поліссю та Волині зі Львовом, Києвом та Дніпром одночасно. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОВА.

З 10 грудня по парних числах о 18:08 поїзд вирушатиме зі Львова. Він курсуватиме через Червоноград, Ковель, Сарни, Житомир та інші станції, прибуваючи до Києва о 09:28. Далі поїзд вирушить до Дніпра, туди приїде о 18:25.

Зворотно по парних числах з 12 грудня рейс відправлятиметься о 07:02. Після зупинки в Києві о 16:00 поїзд рушить до Житомира і далі Поліссям до Львова – о 06:55.

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