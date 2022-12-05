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Укрзалізниця відновлює рейс Львів–Дніпро

Андрій Котенський

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«Укрзалізниця» розпочала продаж продаж квитків на рейс Львів–Дніпро. Потяг надасть залізничне сполучення північному Поліссю та Волині зі Львовом, Києвом та Дніпром одночасно. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОВА.

З 10 грудня по парних числах о 18:08 поїзд вирушатиме зі Львова. Він курсуватиме через Червоноград, Ковель, Сарни, Житомир та інші станції, прибуваючи до Києва о 09:28. Далі поїзд вирушить до Дніпра, туди приїде о 18:25.

Зворотно по парних числах з 12 грудня рейс відправлятиметься о 07:02. Після зупинки в Києві о 16:00 поїзд рушить до Житомира і далі Поліссям до Львова – о 06:55.

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