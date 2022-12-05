Представник збірної Львівщини втретє став чемпіоном України з боксу

На чемпіонаті України з боксу золоту медаль у ваговій категорії 48 кг виборов 24-річний представник збірної Львівщини Андрій Тишковець. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

Андрій Тишковець, є випускником Львівського фахового коледжу спорту, сьогодні тренується у Львівській обласній школі вищої спортивної майстерності та на Навчально-спортивній базі літніх видів спорту під керівництвом Романа Семенишина та Андрія Сальви.

Боксом спортсмен займається з 13 років. До того опановував танці. Сьогодні Андрій є членом національної збірної з боксу. Його спортивна мрія – медаль Олімпійських Ігор.

Ще двоє представників Львівщини стали бронзовими призерами: Дмитро Куля у ваговій категорії 71 кг, а Олександр Гриців – у категорії понад 92 кг.

За золоту медаль Андрій отримає винагороду від управління молоді та спорту Львівської ОВА у розмірі 15 тисяч гривень, а бронзові призери – по 8 тисяч гривень.

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