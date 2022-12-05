Частина Личаківського району тимчасово залишиться без водопостачання

6 грудня на вул. Зеленій-Водогінній будуть проводити заміну запірної арматури. До кількох вулиць у Личаківському районі буде припинено подачу води. Також частина Галицького і Личаківського районів отримуватимуть воду з пониженим тиском. Про це повідомили у пресслужбі міської ради.
Так, у вівторок, 6 грудня, з 09:00 год. до 20:00 год. водопостачання буде призупинено до таких вулиць:
- Зелена (парна сторона від №2 до №132, непарна сторона від №1 до №115);
- Кримська;
- Тарнавського;
- Архипенка;
- Самійленка;
- Дороша;
- Романчука;
- Конопницької;
- Палія;
- Кльоновича;
- Й. Сліпого;
- Кардинала Гузара (колишня Л. Толстого);
- Ш. Руставелі;
- пл. Петрушевича.
Окрім того, подача води з пониженим тиском буде здійснюватись до будинків у Галицькому і Личаківському районах на вулицях:
- Сербська,
- пл. Катедральна,
- пл. Ринок,
- Староєврейська,
- пл. Коліївщини,
- Валова,
- пл. Галицька,
- пл. Соборна,
- пл. Митна,
- Шухевича,
- І. Білозіра (колишня Герцена),
- Личаківська (парна сторона від №2 до №64, непарна сторона від №1 до №47),
- Смольського,
- Парфановичів,
- Тершаковців,
- Туган-Барановського,
- Пекарська (парна сторона від №2 до №44, непарна сторона від №1 до №39),
- І. Франка (парна сторона від №2 до №66, непарна сторона від №1 до №71),
- Вузька,
- І. Дашка (колишня Філатова),
- Вітвера,
- Донцова,
- Патріарха Д. Яреми (колишня Чехова),
- Грушевського,
- Кирила і Мефодія,
- Драгоманова,
- пр. Шевченка,
- Поповича,
- Мартовича,
- Волошина,
- Дудаєва,
- Саксаганського,
- Князя Романа,
- Галицька,
- Скорика (колишня Чайковського),
- Ковжуна,
- Коперника (парна сторона від №2 до №32, непарна сторона від №1 до №19),
- Дорошенка (парна сторона від №2 до №30, непарна сторона від №1 до №31),
- Костюшка,
- Січових Стрільців,
- Гнатюка,
- Л. Курбаса,
- Наливайка,
- Менцинського,
- Фурманська,
- Б. Лепкого,
- Мурави,
- пл. Вічева,
- Л. Українки,
- Друкарська,
- Вірменська,
- Краківська,
- пр. Свободи,
- Руська.
Після завершення ремонтних робіт буде проведена промивка вуличної водопровідної мережі. У період промивки водопроводу можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.
ЛМКП «Львівводоканал» сподівається на розуміння мешканців і просить вибачити за тимчасові незручності.
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Анастасія Диняк