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Частина Личаківського району тимчасово залишиться без водопостачання

Анастасія Диняк

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6 грудня на вул. Зеленій-Водогінній будуть проводити заміну запірної арматури. До кількох вулиць у Личаківському районі буде припинено подачу води. Також частина Галицького і Личаківського районів отримуватимуть воду з пониженим тиском. Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

Так, у вівторок, 6 грудня, з 09:00 год. до 20:00 год. водопостачання буде призупинено до таких вулиць:

  • Зелена (парна сторона від №2 до №132, непарна сторона від №1 до №115);
  • Кримська;
  • Тарнавського;
  • Архипенка;
  • Самійленка;
  • Дороша;
  • Романчука;
  • Конопницької;
  • Палія;
  • Кльоновича;
  • Й. Сліпого;
  • Кардинала Гузара (колишня Л. Толстого);
  • Ш. Руставелі;
  • пл. Петрушевича.

Окрім того, подача води з пониженим тиском буде здійснюватись до будинків у  Галицькому і Личаківському районах на вулицях:

  • Сербська,
  • пл. Катедральна,
  • пл. Ринок,
  • Староєврейська,
  • пл. Коліївщини,
  • Валова,
  • пл. Галицька,
  • пл. Соборна,
  • пл. Митна,
  • Шухевича,
  • І. Білозіра (колишня Герцена),
  • Личаківська (парна сторона від №2 до №64, непарна сторона від №1 до №47),
  • Смольського,
  • Парфановичів,
  • Тершаковців,
  • Туган-Барановського,
  • Пекарська (парна сторона від №2 до №44, непарна сторона від №1 до №39),
  • І. Франка (парна сторона від №2 до №66, непарна сторона від №1 до №71),
  • Вузька,
  • І. Дашка (колишня Філатова),
  • Вітвера,
  • Донцова,
  • Патріарха Д. Яреми (колишня Чехова),
  • Грушевського,
  • Кирила і Мефодія,
  • Драгоманова,
  • пр. Шевченка,
  • Поповича,
  • Мартовича,
  • Волошина,
  • Дудаєва,
  • Саксаганського,
  • Князя Романа,
  • Галицька,
  • Скорика (колишня Чайковського),
  • Ковжуна,
  • Коперника (парна сторона від №2 до №32, непарна сторона від №1 до №19),
  • Дорошенка (парна сторона від №2 до №30, непарна сторона від №1 до №31),
  • Костюшка,
  • Січових Стрільців,
  • Гнатюка,
  • Л. Курбаса,
  • Наливайка,
  • Менцинського,
  • Фурманська,
  • Б. Лепкого,
  • Мурави,
  • пл. Вічева,
  • Л. Українки,
  • Друкарська,
  • Вірменська,
  • Краківська,
  • пр. Свободи,
  • Руська.

Після завершення ремонтних робіт буде проведена промивка вуличної водопровідної мережі. У період промивки водопроводу можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.

ЛМКП «Львівводоканал» сподівається на розуміння мешканців і просить вибачити за тимчасові незручності.

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