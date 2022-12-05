Частина Личаківського району тимчасово залишиться без водопостачання

6 грудня на вул. Зеленій-Водогінній будуть проводити заміну запірної арматури. До кількох вулиць у Личаківському районі буде припинено подачу води. Також частина Галицького і Личаківського районів отримуватимуть воду з пониженим тиском. Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

Так, у вівторок, 6 грудня, з 09:00 год. до 20:00 год. водопостачання буде призупинено до таких вулиць:

Зелена (парна сторона від №2 до №132, непарна сторона від №1 до №115);

Кримська;

Тарнавського;

Архипенка;

Самійленка;

Дороша;

Романчука;

Конопницької;

Палія;

Кльоновича;

Й. Сліпого;

Кардинала Гузара (колишня Л. Толстого);

Ш. Руставелі;

пл. Петрушевича.

Окрім того, подача води з пониженим тиском буде здійснюватись до будинків у Галицькому і Личаківському районах на вулицях:

Сербська,

пл. Катедральна,

пл. Ринок,

Староєврейська,

пл. Коліївщини,

Валова,

пл. Галицька,

пл. Соборна,

пл. Митна,

Шухевича,

І. Білозіра (колишня Герцена),

Личаківська (парна сторона від №2 до №64, непарна сторона від №1 до №47),

Смольського,

Парфановичів,

Тершаковців,

Туган-Барановського,

Пекарська (парна сторона від №2 до №44, непарна сторона від №1 до №39),

І. Франка (парна сторона від №2 до №66, непарна сторона від №1 до №71),

Вузька,

І. Дашка (колишня Філатова),

Вітвера,

Донцова,

Патріарха Д. Яреми (колишня Чехова),

Грушевського,

Кирила і Мефодія,

Драгоманова,

пр. Шевченка,

Поповича,

Мартовича,

Волошина,

Дудаєва,

Саксаганського,

Князя Романа,

Галицька,

Скорика (колишня Чайковського),

Ковжуна,

Коперника (парна сторона від №2 до №32, непарна сторона від №1 до №19),

Дорошенка (парна сторона від №2 до №30, непарна сторона від №1 до №31),

Костюшка,

Січових Стрільців,

Гнатюка,

Л. Курбаса,

Наливайка,

Менцинського,

Фурманська,

Б. Лепкого,

Мурави,

пл. Вічева,

Л. Українки,

Друкарська,

Вірменська,

Краківська,

пр. Свободи,

Руська.

Після завершення ремонтних робіт буде проведена промивка вуличної водопровідної мережі. У період промивки водопроводу можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.

ЛМКП «Львівводоканал» сподівається на розуміння мешканців і просить вибачити за тимчасові незручності.