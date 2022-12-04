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За два тижні росіяни вбили 19 херсонців

Анастасія Диняк

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За останні два тижні унаслідок російських обстрілів деокупованого Херсона загинули 19 мирних мешканців, ще 39 людей отримали поранення. Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

Так, у неділю, 4 грудня, російські окупанти вчергове атакували звільнений Херсон. Унаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

«Протягом сьогоднішнього дня у Херсоні зафіксовано 5 обстрілів. Зокрема, ворог обстріляв будинки по вул. Фабричній, Портовій, Сенявіна. Постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.

Водночас, за даними міської ради, у місті загинули 19 людей та ще 39 отримали поранення унаслідок ворожих обстрілів. З 20 листопада по 4 грудня росіяни щонайменше 169 разів вдарили по Херсону.

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