За два тижні росіяни вбили 19 херсонців

За останні два тижні унаслідок російських обстрілів деокупованого Херсона загинули 19 мирних мешканців, ще 39 людей отримали поранення. Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

Так, у неділю, 4 грудня, російські окупанти вчергове атакували звільнений Херсон. Унаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

«Протягом сьогоднішнього дня у Херсоні зафіксовано 5 обстрілів. Зокрема, ворог обстріляв будинки по вул. Фабричній, Портовій, Сенявіна. Постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.

Водночас, за даними міської ради, у місті загинули 19 людей та ще 39 отримали поранення унаслідок ворожих обстрілів. З 20 листопада по 4 грудня росіяни щонайменше 169 разів вдарили по Херсону.