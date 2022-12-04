Україна отримала автомобілі швидкої допомоги від Естонії

Посольство Естонії організувало благодійний вечір у Лондоні, на якому зібрали кошти на три авто швидкої допомоги для України. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Так, на благодійному вечорі зібрали 90 тисяч фунтів стерлінгів, які витратили на автомобілі швидкої медичної допомоги. У МОЗ додали, що авто пристосовані до роботи у важких умовах.

«З закликом підтримати ініціативу на події виступили актори Бенедикт Камбербетч та Джуд Лоу. Вдалося зібрати 90 тисяч фунтів стерлінгів, і, як наслідок, до нас прибули цілі три такі автомобілі», – йдеться в повідомленні.

У МОЗ подякували «братній Естонії, посольству Естонії у Великій Британії та всім друзям України за те, що не втомлюються допомагати».