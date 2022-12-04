У львівських закладах освіти працюватимуть пункти обігріву

У Львові у закладах освіти облаштували пункти обігріву, однак працюватимуть вони лише у разі відсутності електроенергії та тепла протягом 24 години. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради.

Так, керівник управління освіти ЛМР Андрій Закалюк зазначив, що облаштування пунктів обігріву закінчили вже цього тижня. Працювати вони почнуть у разі відсутності у Львові електроенергії та тепла протягом 24 годин.

«Мешканці матимуть можливість прийти у них, зарядити мобільні телефони, випити гарячого чаю і провести час. Дякую кожному, хто долучився і допоміг нам в облаштуванні наших пунктів обігріву і дуже сподіваємось, що вони нам не знадобляться», – додав Закалюк.