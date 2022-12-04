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У двох морях РФ тримає сотню ракет типу «Калібр»

Анастасія Диняк

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У Чорному та Середземному морях росіяни тримають носії «Калібрів» з загальним залпом у 100 ракет. Про це повідомили у пресслужбі ВМС ЗСУ.

Так, станом на неділю, 4 грудня, у Чорному морі на бойовому чергуванні налічується 21 російський корабель. З них – чотири носії крилатих ракет типу «Калібр» загальним залпом 24 ракети.

У Середземному морі РФ зосередила 9 кораблів. З них – п’ять носії з загальним залпом 76 крилатих ракет.

Окрім того, в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі.

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