На Запоріжжі росіяни 2 доби тримали людей на блокпості

Російські окупанти дві доби тримали на блокпості автомобілі з цивільними, які намагалися доїхати з Запоріжжя до рідних у Василівці. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Так, за даними Федорова, окупанти на блокпості «нервово» перевіряли усіх людей, а також застосовували фізичну силу до деяких з них. Власні дії росіяни ніяк не пояснювали.

«Окупанти майже 2 дні протримали в заручниках цивільних, які намагались проїхати через ворожий блокпост у Василівці. З тих цивільних, які на морозі ночували у Василівці, 8 авто так і не пустили», – зазначив міський голова.

Він додав, що деяких людей одразу повернули до Запоріжжя, а деяких до відвезли комендатури окупованого Мелітополя, а потім повернули назад у Василівку.