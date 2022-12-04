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На Запоріжжі росіяни 2 доби тримали людей на блокпості

Анастасія Диняк

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Російські окупанти дві доби тримали на блокпості автомобілі з цивільними, які намагалися доїхати з Запоріжжя до рідних у Василівці. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Так, за даними Федорова, окупанти на блокпості «нервово» перевіряли усіх людей, а також застосовували фізичну силу до деяких з них. Власні дії росіяни ніяк не пояснювали.

«Окупанти майже 2 дні протримали в заручниках цивільних, які намагались проїхати через ворожий блокпост у Василівці. З тих цивільних, які на морозі ночували у Василівці, 8 авто так і не пустили», – зазначив міський голова.

Він додав, що деяких людей одразу повернули до Запоріжжя, а деяких до відвезли комендатури окупованого Мелітополя, а потім повернули назад у Василівку.

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