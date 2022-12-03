В ДТП на Золочівщині загинули два водії вантажівок

Ввечері 2 грудня біля селища Олесько в Золочівському районі Львівщини зіткнулись дві вантажівки. Внаслідок аварії два водії загинули на місці. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 2 грудня о 19:35 год. на автодорозі «Київ-Чоп» поблизу селища Олесько Золочівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажівки Renault Premium, 56-річний мешканець міста Олександрія Кіровоградської області, зіткнувся з вантажним автомобілем Mercedes-Benz, яким керував 38-річний мешканець одного з селищ району.

Від отриманих внаслідок ДТП травм обидва водії транспортних засобів загинули на місці події.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють обставини події.

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