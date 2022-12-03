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РФ вкрала української пшениці на мільярд доларів

Ольга Денисяка

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Згідно з дослідженням NASA Harvest РФ вкрала українського зерна щонайменше на 1 млрд доларів. Як пише Економічна правда, про це повідомляє Bloomberg.

Агентство зазначає, що з непідконтрольних Україні територій було зібрано майже 6 млн тонн пшениці, близько 88% озимих культур, посіяних на окупованих територіях, а незібрані площі переважно розташовувались вздовж лінії фронту.

Майже чверть української пшениці вирощується на землях, які країна-терорист анексувала. Оцінки NASA Harvest стосуються пшениці й поки що виключають інші культури чи продукти харчування, які зберігалися на складах.

Російські кораблі експортували зерно, ймовірно, до різних країн, включаючи Лівію та Іран, але важко оцінити обсяги, оскільки вантажовідправники приховують походження вантажів.

Аналіз дає уявлення про те, що відбувається на окупованих територіях. Він використовує модель машинного навчання, яка виявляє зміни текстури та кольору на основі часових рядів супутникових зображень, щоб нанести на карту місця зібраного чи незібраного врожаю.

Команда NASA Harvest підрахувала, що аграрії цього року в Україні зібрали 26,6 млн тонн пшениці, що на кілька мільйонів тонн перевищує інші провідні прогнози.

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