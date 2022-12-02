В Херсоні спіймали зрадника, який «здавав» росіянам учасників АТО і партизанів

В Херсоні викрили і затримали місцевого мешканця, який під час російської окупації «зливав» ворогу інформацію про учасників АТО й партизанів. Їх рашисти викрадали та утримували в катівнях. Про це Львівському порталу повідомили у Службі безпеки України.

Йдеться про херсонця, який на початку повномасштабного вторгнення перейшов на бік ворога і почав співпрацювати із російськими спецслужбами. Активно виконувати завдання він почав із квітня. Зрадник збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на території регіону.

Для збору інформації «в темну» використовував власні зв’язки, а також об’їжджав територію регіону. Всі дані агент передавав своєму російському «куратору» через анонімний Telegram-канал.

«Крім того, під час окупації Херсона агент «здавав» агресору адреси перебування учасників руху опору, зокрема колишніх бійців АТО. Отриману інформацію рашисти використовували для проведення масових незаконних затримань і викрадення людей до катівень. Там від потерпілих вимагали «зізнання» у сфабрикованих справах. При незгоді застосовували психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи», – кажуть в СБУ.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили пропагандистські матеріали і символіку країни-агресора, а також мобільний телефон із доказами законспірованого листування із російським представником.

Російському агенту вже оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного часу) Кримінального кодексу України. Суд помістив його під варту.

За скоєне зловмиснику загрожує до 15 років тюрми або довічне ув’язнення. Наразі триває слідство.

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