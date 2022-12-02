У Львові стартує Jazz Bez

Зима у Львові починається з джазу. У Львові стартує ХХІІ міжнародний фестиваль сучасної імпровізаційної музики Jazz Bez. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Вже 22 рік поспіль у грудні проводиться міжнародний фестиваль Jazz Bez, і цей рік не став винятком. Цьогорічна програма включає не лише музичні концерти, але і низку культурно-освітніх подій, як-от кримськотатарський вечір, екскурсії та майстер-класи для дітей, перформанси та багато іншого.

З 2 по 4 грудня відбудеться низка концертів українських виконавців – Усеїн Бекіров, Яків Цвєтінський, Халіл Халілов, Мар’ян Пиріг, а також і закордонних музикантів: аби подарувати свою музику українцям, з-за кордону приїхали Себастьян Грещук (Аргентина), Іван Падуарт (Бельгія), гурт Jazz Forum Talents (Польща).

Концертна програма відбувається у арт-центрі «Дзиґа» (вул. Вірменська, 35). Продаж квитків на вході.

Детальна програма фестивалю – тут.

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