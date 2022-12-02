У Львові покажуть виставку зацифрованої спадщини «Музей української перемоги»

У музеї «Територія терору» відбудеться виставка зацифрованої спадщини «Музей української перемоги». Оглянути експозицію можна до 20 грудня у бараці №1, Меморіального музею тоталітарних режимів «Територія Терору» (проспект В’ячеслава Чорновола, 45 Г). Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Відкриття виставки заплановано на вівторок, 6 грудня, о 16:00

«Музей української Перемоги» – воєнно-документальний проєкт ГО «Піксельовані реальності» зі сканування історичної спадщини російської війни проти України.

Виставка включатиме першу частину зібраних експонатів командою та партнерами Піксельованих реальностей, а також об’єкти інших сканувальників України та світу.

«Хоча йде жахлива війна, зібрані нами предмети незабаром стануть історією, оскільки сліди руйнувань невпинно прибираються з вулиць міст. Мета колекції – показати надію, що живе в людях, боротьбу та волю повернути собі спокійне життя, показуючи крихкість добробуту та речей, які ми, як не дивно, сприймаємо мов належне», – повідомляють організатори.

Також, 6 грудня о 9.30 розпочнеться Форум «Музей української перемоги», присвячений збереженню культурної та історичної спадщини. Зареєструватися на який, можна за посиланням: bit.ly/pix