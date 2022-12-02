У Львові конфіскували чотири авто у псевдоволонтера. Їх передадуть ЗСУ

У Львові судили 38-річного мешканця Закарпатської області, який продавав гуманітарну допомогу, що була призначена для потреб армії. У псевдоволонтера вилучили чотири автівки, їх передадуть на потреби ЗСУ, проте сам чоловік відбувся умовним терміном. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

За даними відомства, суд визнав винним 38-річного мешканця Запорізької області за фактом продажу гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану. Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі зі встановленням іспитового строку два роки.

У суді прокурори довели, що «волонтер» організував продаж чотирьох автомобілів на суму понад 17,5 тис доларів США, які були ввезені на територію України як гуманітарна допомога для потреб ЗСУ. Оголошення про продаж автівок він розмістив на одному з веб-сайтів.

Рішенням суду чотири автомобілі конфісковано в дохід держави для потреб Збройних сил України.

Фото ілюстративне.

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