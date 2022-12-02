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Озброєний львів’янин пограбував аптеку та інкасаторів

Наталя Дуляба

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У Львові спіймали 35-річного місцевого мешканця, який зі зброєю пограбував аптеку, а через кілька днів напав на інкасаторів й поцупив у них сейф-пакети. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Обидва злочини стались у Львові наприкінці вересня, а спіймати зловмисника, 35-річного львів’янина, вдалось лише нещодавно.

Ввечері 22 вересня чоловік зайшов в аптеку на вул. Любінській і, погрожуючи провізорці зброєю, схожою на пістолет Макарова, відібрав гроші з каси та втік.

Вже 24 вересня вранці зловмисник напав на інкасаторський автомобіль на вул. Петлюри. Він відчинив двері, побив інкасатора, розпилив йому в обличчя газ з балончика та, заволодівши мішком з сейф-пакетами, почав утікати.

«Інкасатори переслідували нападника, проте затримати його їм не вдалось. Під час втечі зловмисник викинув більшість награбованого, проте встиг розірвати один з сейф-пакетів та заволодів грошима», – кажуть правоохоронці.

Завдяки даним із камер відеоспостереження поліцейські встановили особу нападника і згодом затримали його.

За цими фактами відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.187 (розбій) та за ч.4 ст.186 (Грабіж) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – до 15 років тюрми із конфіскацією майна.

Зловмиснику вже оголосили підозру. Наразі триває слідство.

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