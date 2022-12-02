Львівський органний зал розпочинає святковий різдвяно-новорічний сезон

Грудень буде повний сюрпризів. Концерти в рамках Органного фестивалю «Музика і війна», різноманіття програм, творів та виконавців з усіх точок нашої країни. Безумовно чудовий настрій, що створять святкові концерти органної та камерної музики на сцені Львівського органного залу. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

З 25 листопада по 18 грудня до Львова на Органний фестиваль «Музика і війна» приїздить 17 виконавців з усієї України. Ця масштабна подія для концертного залу проводиться щорічно. Метою цьогорічного фестивалю «Музика і війна» стало проголошення того, що мистецтво в часи кризи може підтримати тих, хто цього потребує.

З 1 грудня на відвідувачів чекає 15 концертів органної музики, та 16 виконавців з різних міст України. Валерія Балаховська, Володимир Кошуба, Ірина Калиновська, Ірина Харечко (Київ), Станіслав Калінін (Харків), Світлана Бардаус (Чернівці), Олена Удрас (Одеса), Наталія Молдован (Хмельницький), Ольга Чундак та Наталія Лендєл (Ужгород), Петро Сухоцький (Луцьк), Світлана Позднишева, Олена Мацелюх, Марк Новакович, Віталій Дворовий, Сергій Павлів (Львів).

У рамках Фестивалю в Галереї Органного залу, спільно з центром «ЯМаріуполь», відкрита виставка малюнків «Маріуполь. Діти», учнів Маріупольської школи мистецтв, релокованої до Львова з початком повномасштабного вторгнення.

14 грудня матимете можливість почути містичні симфонічні полотна Шуберта, Ліста і Брукнера, які захоплюють своєю красою, у виконанні Академічного симфонічного оркестру Луганської обласної філармонії. Дириґент – Іван Остапович.

Друга половина грудня означає свято. Різдво, Святого Миколая, Новий рік, а там ще й перемога не за горами. То ж святкуймо разом!

Улюблені програми музики Вівальді «Пори року». 21 та 28 грудня у дуеті органа та скрипки почуємо усі настрої сезонів від великого італійського композитора.

22 грудня подаруйте собі казку, разом із симфонічним оркестром Луганської обласної філармонії, віджеєм Євгеном Червоним та музикою Едварда Гріга на симфонічному відеошоу «Пер Ґюнт».

23, 24 та 25 грудня у органному залі звучатиме «Різдвяна органна музика».

Перші два концерти зіграє органіст із Києва, Володимир Кошуба. А на самісіньке Різдво чекаємо на солістку органного залу Надію Величко.

30 грудня почуємо улюблені колядки та святкові твори у виконанні Львівського муніципального хору “Гомін” та органістки Світлани Позднишевої. Підспівувати дозволено!

А перед самим Новим роком, 31 грудня о 15:00 готуємось святкувати разом із солістами Органного залу та хором “Гомін”, що створять теплу, по-справжньому сімейну атмосферу.

Докладніше про всі події можна дізнатися на сайті Органного залу, а також на сторінках у Facebook та Instagram.