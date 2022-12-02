Іспанія передала перші системи ППО Hawk, – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна отримала від Іспанії перші зенітно-ракетні комплекси Hawk. Про це він написав у своєму Twitter’i.

Про отримання перших систем ППО Hawk Олексій Резніков заявив тоді, коли Одесу відвідала міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес.

«Іспанія підтримує Україну: гуманітарна та безпекова допомога продовжуватиметься. Іспанія вже надала наші перші Hawk. В Іспанії тренуватимуть більше наших бійців», – відзначив міністр.

Нагадаємо, у новому пакеті військової допомоги, оголошеному на початку листопада, Іспанія надає Україні чотири системи ППО Hawk, батарею зенітно-ракетного комплексу Aspide та ракети до неї, протитанкові ракетні комплекси, гармати та снаряди до них.

Згодом США заявили, що дадуть Україні ракети до систем Hawk, чотири ЗРК Avenger та низку іншої військової техніки. Детальніше читайте за цим посиланням.

Довідково: Hawk – американський зенітно-ракетний комплекс середнього радіусу дії, розроблений наприкінці 1950-х. Попередник системи протиракетної оборони Patriot.

Hawk слугує для знищення літаків, а в пізніх модифікаціях – ще й для перехоплення ракет. Західні аналітики оцінюють імовірність ураження цим ЗРК повітряної цілі у 85%.

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