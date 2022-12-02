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Як може виглядати оновлений парк Архангела Михаїла у Львові

Наталя Дуляба

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Поблизу автовокзалу на вул. Стрийській збираються капітально відремонтувати парк Архангела Михаїла. Фінансування всіх робіт на себе візьме один із забудовників. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Старт оновленню парку Архангела Михаїла, який є у занедбаному стані, мерія дала ще влітку, коли визначила ЛКП «Зелений Львів» відповідальним за розробку проєктно-технічної документації.

Вже тоді було відомо, що до цього проєкту фінансово долучиться забудовник ТзОВ «Метгал», що зводить у цьому районі свій житловий комплекс.

Фірма не лише оплатить виготовлення необхідної документації, а й сам капремонт парку. У четвер, 1 грудня, львів’янам презентували, як же зміниться ця територія.

Концепцію розробило ЛКП «Інститут просторового розвитку». Проєкт капітального ремонту парку Архангела Михаїла передбачає комплексний благоустрій території із облаштуванням низки локацій, зокрема: окремих ігрових мінізон, місць для відпочинку та пікніків, спортивних зон, тераси біля води, тренувально-вигульного майданчику для собак. При цьому в парку також встановлять арт-об’єкти.

Ось як може виглядати парк Архангела Михаїла після капремонту:

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Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Метгал» – львівська будівельна компанія. Її власниками є львів’янин Борис Стадник та мешканець Львівського району Мирон Фарович.

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Візуалізація: ЛМР

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