БФ «Гуманітарні ініціативи» передав допомогу до 96 населених пунктів України

Від початку повномасштабної війни Благодійному фонду «Гуманітарні ініціативи» вдалось зібрати та передати потребуючим українцям продуктів, медикаментів та одягу на загальну суму понад 4.5 млн. грн. Гуманітарні вантажі були доставлені до 96 населених пунктів у 24 областях України. Про це Львівському порталу повідомили у БФ «Гуманітарні ініціативи».

Партнери Фонду – благодійники зі 7 країн світу

За даними Фонду, завдяки 75 благодійникам з 7 країн світу Фонд отримав 4 041 043 гривень. 4 006 390 грн із них вже скеровано на закупівлю медикаментів, медичного обладнання, одягу, продуктів харчування та логістику.

Окрім того, коштами засновників та волонтерів Фонду для потреб ЗСУ придбані та передані 4 автомобілі, 2 мікроавтобуси, метал для обшивки 10 БТР-ів, а також квадрокоптери, збройові аксесуари і тактичне спорядження.

Загалом вартість отриманої чи закупленої за кошти засновників та благодійників гуманітарної допомоги складає понад 4.5 млн. грн.

Від 24 лютого 2022 року, Фондом вдалося зібрати та відправити 383 гуманітарних вантажі до 151 отримувача у 96 населених пунктах 24 областей України та місті Києві.

Цільовими отримувачами допомоги стали 59 лікарень, 67 громад, 199 підрозділів ЗСУ та добровольчих формувань.

Завдяки партнерству з Міністерством охорони здоров’я України 20 000 автоінжекторів адреналіну доставлені до 434 медзакладів у всіх куточках України.

Ліки та інші вироби медпризначення, продукти харчування одяг, засоби гігієни також доставлені до Військово-медичиного клінічного центру Західного регіону, Комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня №11» Одеської міської ради, Клінічного санаторію «Роща» ПрАТ «Украпрофоздоровниця, Санаторію «Моршин-Прикордонник», Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Фонд також є партнером Першого добровольчого мобільного шпиталю (ПДМШ) ім. Миколи Пирогова.

Гуманітарний проєкт #BlueBox – окремий проєкт фонду для допомоги українським родинам, які проживають на деокупованих територіях, щоб якнайшвидше оговтатися від наслідків війни та отримати речі першої необхідності: продукти харчування, засоби особистої гігієни, господарські товари.

Від початку ініціативи уже 900 українських сімей з дітьми отримали 910 пакунків допомоги BlueBox.

Повний пакунок допомоги #BlueBox містить: дитячу кашу, молочну суміш, дитяче пюре або йогурт, вологі серветки, зубну щітку для дітей, зубну пасту для дітей, дитячий шампунь, іграшку, шампунь, кондиціонер, лосьйон або крем для тіла, антиперспірант, крем для рук, зубну пасту, губку, рушник, прокладки гігієнічні, мило, антисептик, гречку, рис, макарони, м’ясні консерви, рибні консерви, овочеві консерви, сухофрукти, печиво, шоколад.

Щоб заповнити один пакунок допомоги, потрібно 3360 грн. Долучитись до реалізації проєкту #BlueBox можна за посиланням тут.

За словами Голови фундації Фонду «Гуманітарні ініціативи» Івана Васюника, основний фокус зусиль Фонду направлений на мінімізацію часового проміжку між отриманням вантажу та доставкою його до цільового отримувача.

«Мета і методи російських окупантів не змінюються століттями – залякати і нищити український народ – голодом, вбивствами, заборонами мови, культури, ракетним терором. Українська нація завжди чинила опір ворогу, особливо останні 9 місяців. Бо ми маємо власну Державу і Збройні Сили. Ми мстимося ворогу. Всі разом, усім народом, усім тилом, який допомагає нашим Захисникам, Збройним Силам України бити окупантів. Пам’ятаємо кожен злочин росіян проти України. Українці – незламні, ми пережили Голодомор і відродили свою Державу. Україна переможе ворога у цій війні. Працюємо разом на перемогу», – повідомив Президент Фонду Орест Чебиняк.

Засновник Фонду Ігор Васюник разом з волонтерами здійснив п’ять поїздок (Суми, Охтирка, Харків, Чугуїв, Ізюм, Слов’янськ, Сіверськ, Краматорськ, Добропілля, Покровськ, Курахове, Миколаїв) загальною протяжністю 11000 км.

Всього за ці поїздки нашим захисникам передано три позашляховики та доставлено 14 вантажів вагою понад 20 тон.

Довідка. Благодійний фонд «Гуманітарні ініціативи» – організація з 20-річним досвідом реалізації різноманітних благодійних проєктів і гуманітарних місій в Україні та за кордоном. З 2002 року ми ініціювали 44 благодійні проєкти, а також надали важливу підтримку під час Революції Гідності.

У 2014 році, коли росія розпочала війну на сході України, «Гуманітарні ініціативи» запустили безкоштовні юридичні консультації для постраждалих в регіоні.

З 24-го лютого 2022-го року Фонд мобілізує кошти для підтримки постраждалих від війни, переселенців, лікарень у зоні війни, українців, що знаходятся в небезпечних зонах та Добровольчих Формувань Територіальних Громад України для надання допомоги згідно їх актуальних запитів.

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