Зеленський збирав Ставку: рашистам готують ще потужнішу протидію

У середу, 30 листопада, Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Про це у своєму зверненні розповів президент.

«Провів чергове засідання Ставки. Головні питання – Донеччина, Луганщина, Харківщина, Запорізька область, Херсонщина, Крим, прифронтові території й наш державний кордон. Аналізуємо наміри окупантів і готуємо ще потужнішу протидію, ніж зараз», – сказав глава держави.

Володимир Зеленський не став вдаватися у жодні деталі, втім також розповів, що під час засідання також розглядали забезпечення військових і постачання нової техніки, боєприпасів.

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Нагадаємо, Ставка Верховного Головнокомандувача – це надзвичайний орган вищого військового керівництва, що здійснює під час війни стратегічне управління Збройними Силами та іншими військовими формуваннями.

Також вона може вносити зміни й уточнення до структури та організації Збройних Сил, здійснювати планування кампаній і стратегічних операцій, ставити завдання угрупуванням військ, розпоряджатись наявними резервами тощо. Робочим органом є Генеральний штаб ЗСУ.

Із початку повномасштабного вторгнення Росії Ставку Верховного Головнокомандувача скликають регулярно, одне з останніх засідань провели 24 листопада. Про прийняті рішення публічно не повідомляють, оскільки вони стосуються національної безпеки й оборони.

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