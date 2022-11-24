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Зеленський збирав ставку: вирішують, як забезпечити зв'язок

Анастасія Диняк

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Президент України Володимир Зеленський 24 листопада провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Про це йдеться на сайті офісу президента.

Члени Ставки розглянули перебіг відновлення енергетичної системи України та ліквідації наслідків нещодавніх ракетних ударів Росії. Окремо зупинилися на питанні забезпечення стабільності зв’язку в умовах війни, зокрема шляхом переходу на автономне енергоживлення.

Головнокомандувач ЗСУ та командувачі військ оперативних напрямів доповіли про актуальну ситуацію на фронті, окремо поінформували про дії на Донецькому напрямку. Також заслухали доповіді керівників розвідки про плани ворога на найближчий час.

«Учасники засідання проаналізували забезпечення сил оборони технікою, озброєнням та боєприпасами, а також актуальні потреби війська для проходження зимового періоду», –йдеться в повідомленні.

Також було продовжено роботу в напрямі захисту об’єктів критичної інфраструктури від російських атак. У цьому контексті наголошено на необхідності посилення співпраці з партнерами України задля формування ефективної протиповітряної оборони.

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