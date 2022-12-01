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Викрито високопосадовців митниці, які збирали данину за експорт зерна

Андрій Котенський

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Служба безпеки України заблокувала корупційну схему на Київській, Львівській та Чернівецькій митницях, які брали «данину» за безперешкодне вивезення та ввезення товарів, зокрема під час експорту зерна до ЄС. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБУ.

СБУ викрито керівництво відповідних регіональних митниць, яке організувало механізм незаконного одержання грошей за оформлення експортно-імпортних операцій.

За різні суми хабарів вони «гарантували» представникам агрокомпаній безперешкодне митне оформлення оптових партій сільгосппродукції, яку експортували до країн Євросоюзу, зокрема українського зерна.

Також учасники злочинного механізму вимагали гроші з підприємців, які ввозили в Україну іноземні товари широкого вжитку для подальшого продажу у торгових мережах нашої держави. Щодня організатори схеми одержували «прибутки» у сотні тисяч гривень.

У разі відмови сплачувати «данину» – створювали штучні перешкоди під час проведення митних процедур і робили бюрократичні «відмови» у провезенні продукції.

Задокументовано факт вимагання грошей співробітником митниці у столичному регіоні. Серед іншого, він вимагав кошти у бізнесмена, який з початку повномасштабного вторгнення пішов на службу до ЗСУ і бере участь у бойових діях. Тож, аби його фірма працювала, він вимушений був взяти декілька днів відпустки, щоб заплатити хабар.

Співробітники СБУ затримали чиновника «на гарячому» під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру для нього та інших учасників оборудки.

Крім того, правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та роботи заступника начальника Чернівецької митниці, а також у посадовців митного поста «Городок» на Львівщині.

У межах кримінального провадження триває досудове розслідування.

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