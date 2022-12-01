У Львові прооперували жінку з невідомою мутацією

У Львові провели пластично-реконструктивну операцію жінці, в якої діагностували невідому науці генетичну патологією кінцівок. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Усі 36 років жінка ховала руки від чужих очей через загадкову хворобу, що спричинила деформацію пальців рук та ніг. Аби здійснити мрію жінки – надати рукам естетичного вигляду, медики лікарні святого Пантелеймона Першого медичного об’єднання Львова виконали складну пластично-реконструктивну операцію.

Опису цієї патології немає у жодному світовому науковому джерелі, тож цю мутацію вивчатимуть у Великій Британії.

За даними медиків, мешканка Миколаївського району звернулася до львівських хірургів кілька місяців тому. Від народження її нігтьові фаланги були округлі та збільшені, а розвиток сухожилків-розгиначів – порушений. Тому пальці не розгинались, а кисть увесь час була напівзігнута. І хоча в повсякденному житті це жінці не заважало, проте вона відчувала постійний дискомфорт.

Обстеживши пацієнтку, лікарі дійшли висновку, що у неї – рідкісна генетична патологія, опису якої у світових наукових джерелах немає. Проте після тривалих консультацій, завідувач 1 хірургічного відділення Гнат Герич спільно з командою усе ж зважилась виконати складну пластично-реконструктивну операцію. Та спершу – на лівій руці.

Втручання відбулось у декілька етапів. Спочатку – пластика сухожилкових структур, далі – пластика м’яких та кісткових тканин і, нарешті, фіксація кістки в правильному положенні.

Операція, що тривала більше трьох годин, минула успішно і вже наступного дня пацієнтка поїхала додому. Медики продовжують спостереження за станом кисті після втручання, і вже планують прооперувати іншу, праву руку жінки.

Також за рекомендацією хірургів, цей незвичний випадок розглянули їхні колеги – спеціалісти одного з кращих у світі осередків реконструктивної хірургії – в Оксфордському університеті. Після вивчення історії хвороби та результатів обстежень пацієнтки, британські медики відповіли, що це надзвичайно рідкісне захворювання з низькою інцидентністю, і аналогічних випадків вони досі не зустрічали. Ба більше, спеціалісти лікарні відправили зібраний генетичний матеріал пацієнтки у лабораторію в Оксфорді, тож тепер невідому мутацію вивчатимуть науковці не лише в Україні, але й у Великій Британії.

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