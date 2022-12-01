У Бахмуті загинув боєць львівської тероборони Юрій Мізунський

Під час виконання бойового завдання у Бахмуті загинув 23-річний Юрій Мізунський зі села Зубра, що на околиці Львова. Про це йдеться на сторінці Солонківської громади у Facebook.

23-річний Юрій Мізунський воював у складі 125 бригади територіальної оборони. Вступив до її лав добровільно ще на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Загинув під час виконання бойового завдання у Бахмуті на Донеччині. Цей район досі є найгарячішим на фронті.

«Розділяємо всією громадою із рідними цей великий і невимовний біль втрати, уклінно дякуємо батькам, що виховали такого захисника, Героя. Ми ніколи не забудемо подвигу Юрія, вічна слава і пам’ять воїну», ‒ додають у Солонківській громаді.

У Юрія Мізунського залишились батьки і старший брат. Про деталі похорону обіцяють повідомити згодом.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.