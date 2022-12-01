ОСТАННІ НОВИНИ

У Бахмуті загинув боєць львівської тероборони Юрій Мізунський

Наталя Дуляба

|

Під час виконання бойового завдання у Бахмуті загинув 23-річний Юрій Мізунський зі села Зубра, що на околиці Львова. Про це йдеться на сторінці Солонківської громади у Facebook.

23-річний Юрій Мізунський воював у складі 125 бригади територіальної оборони. Вступив до її лав добровільно ще на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Загинув під час виконання бойового завдання у Бахмуті на Донеччині. Цей район досі є найгарячішим на фронті.

«Розділяємо всією громадою із рідними цей великий і невимовний біль втрати, уклінно дякуємо батькам, що виховали такого захисника, Героя. Ми ніколи не забудемо подвигу Юрія, вічна слава і пам’ять воїну», ‒ додають у Солонківській громаді.

У Юрія Мізунського залишились батьки і старший брат. Про деталі похорону обіцяють повідомити згодом.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме

Львівська область першою в Україні запровадить е-квиток у приміських та міжміських автобусних маршрутах. Послуга безготі...

Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році

У Міністерстві освіти і науки України не розглядають вступну кампанію у 2023 році за результатами традиційного зовнішньо...

Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона
Ольга ДЕНИСЯКА
Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона

Низку українських та іноземних журналістів позбавили акредитації за репортажі з Херсона, зроблені відразу після того, як...

Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці
Галина ЯНКО
Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці

Скандальна історія про те, як через Львівську митницю вдалося вкрасти у військових гуманітарну допомогу на 3 млн грн і «...

всі статті
Львівський портал