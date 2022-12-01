На шкільному ярмарку зібрали 68 тисяч гривень на підтримку 103-ї бригади ТрО

У Бірківській школі імені Тараса Шевченка, що на Яворівщині, під час благодійного ярмарку зібрали 68 тисяч гривень на підтримку 103-ї бригади ТрО. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОВА.

Усі гості та учасники заходу мали можливість придбати різноманітну випічку, прикраси, книги, картини та інше. Під час аукціону було представлено понад 30 лотів на різноманітні послуги та товари.

«Наші захисники та захисниці борються за Україну на фронті, а ми повинні не забувати про важливість боротьби та підтримки в тилу», – додали організатори заходу Громадська організація «Легіон Бірки»

Завдяки небайдужим жителям громади вдалось зібрати 68 тисяч гривень. Усі кошти будуть спрямовані на підтримку 103-ї бригади Сил ТрО Збройних Сил України.

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