«Львівспецкомунтранс» знову приймає старі меблі, техніку та будсміття

Із 1 грудня ЛКП «Львівспецкомунтранс» на платній основі знову прийматиме великогабаритні, негабаритні та відходи побутової техніки на вул. Жовківська, 18. Послуга буде платною і доступною лише для фізичних осіб, мешканців Львова та Львівської ТГ. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Затрати на утилізацію такого виду відходів колосальні. Зношується машина, яка подрібнює його. Додається роботи і нашим працівникам, які повинні приймати, зважувати, а в результаті відсортовувати ці матеріали. Тому на такі послуги встановлена відповідна ціна», – розповідає директор ЛКП «Львівспецкомунтранс» Тарас Стефанишин.

ЛКП «Львівспецкомунтранс» підбив калькуляцію витрат на прийом такого виду відходів, відтак із 1 грудня послуга буде платною:

за 1 кг великогабаритних відходів (будівельне сміття) – 0,26925 грн,

за 1 кг негабаритних відходів (меблі) – 0,52829 грн,

за 1 кг відходів побутової техніки – 0,29125 грн.

До слова, щоб здати один мішок з будівельним сміттям на 50 кг, потрібно буде заплатити приблизно 13 гривень.

Обслуговуватимуть лише фізичних осіб, мешканців Львова та Львівської ТГ. Але підприємство також встановлює певні обмеження. У місяць прийматиме не більше:

– 500 кг будівельних відходів від однієї особи. (Будівельне сміття має бути чисте, без домішок, легкозаймистих матеріалів).

– 5 одиниць дрібної та 2 одиниці великої побутової техніки.

– 1 одиницю негабаритних відходів (ліжко, диван, велике крісло).

Прийом відходів буде здійснюватись на вул. Жовківській, 18. Тут сміття зважуватимуть і одразу виписуватимуть квитанцію.

Графік роботи: з понеділка по п’ятницю, з 8:30 до 17:15 год.

Під час повітряної тривоги, прийом відходів відбуватися не буде!

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