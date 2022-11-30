За торгівлю наркотиками у Львові судитимуть студента

18-річному студенту, який робив у Львові закладки з наркотиками, загрожує до 10 років за ґратами. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Йдеться про 18-річного уродженця Полтавщини, який приїхав до Львова на навчання й організував тут наркобізнес.

За даними слідства, хлопець придбав психотропну речовину PVP. Згодом він зробив п’ять закладок у Шевченківському районі Львова, зокрема на вулицях Горбковій, Бальзака та Сосновій. Одну з таких закладок зловмисник облаштував неподалік школи.

Після того бізнесмен фотографував вказані місця, а одержані фото з GPS-координатами схованок відправив клієнтам у Telegram, збувши таким чином особливо небезпечну психотропну речовину.

Спіймали наркоторговця на «гарячому» на вул. Пилипа Орлика. Під час затримання у нього вилучили сім згортків із PVP.

Під час обшуку у студентському гуртожитку, де проживає підозрюваний, правоохоронці виявили електричну вагу із залишками невідомої речовини, пакети із кристалічними речовинами голубого та білого кольорів, а також керамічний пристрій для куріння.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 ККУ (незаконне придбання, зберігання та збут особливо небезпечних психотропних речовин). За скоєне фігуранту справи загрожує від шести до десяти років тюрми із конфіскацією майна.

Юнаку вже оголосили підозру. Досудове розслідування триває.

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