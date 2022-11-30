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У Львові виступить YAKTAK

Омелян Шевчук

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У п’ятницю, 9 грудня у !FESTrepublic із концертом виступить талановитий і харизматичний виконавець YAKTAK. Про це Львівському порталу повідомили  організатори VINIL Concert agency.

Початок заходу о 19:00.

YAKTAK – це поп, реп, рок  в одному поєднанні. Він не має стильових кордонів, але має своє чітке бачення.

Пісні виконавця влучно поєднуються з життєвими переживаннями.

«Його пісні у топах радіостанцій та на YouTube набирають мільйони переглядів! На кожну композицію артист одягає свою гітару у образ, який перегукується із піснею. Він співає мовою душі, тож у нього є що Вам сказати. Приходьте! Обіцяємо багато тепла та емоцій!», – запрошують організатори VINIL Concert agency.

Квитки можна придбати за посиланням: karabas.com

Важливо, що при відключенні електроенергії концерт відбудеться, адже на локації є генератор.

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