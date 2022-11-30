У Львові проведуть забіг, щоб зібрати кошти на БТР

Штаб Пласту у Львові, Українська академія лідерства і біговий клуб Probig оголошують благодійний забіг з амбітною ціллю – зібрати на БТР для бійців Львівської ТРО ЗСУ, які з квітня виконують службу на сході України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Приблизна ціна такого броньовика – 800 тис. грн. Хлопцям для виконання поставлених завдань і збереження особового складу потрібне підсилення, тому купівля БТР – дуже важлива.

Забіг відбудеться 3 грудня о 10:00 в Стрийському парку. Також до події можна долучитись онлайн з 3 по 10 грудня.

Посилання на реєстрацію: Forms.

Мінімальний внесок учасників забігу – 500 грн.

Реквізити:

Посилання на банку: send.monobank.ua

Номер картки банки: 5375 4112 0453 5152

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