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У Львові прооперували жінку з рідкісною патологією

Ольга Денисяка

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Львівські медики провели операцію руки жінці із загадковою патологією, опису якої немає у жодному світовому науковому джерелі. Тепер цю мутацію вивчатимуть у Британії. Про це йдеться у Facebook Першого медичного об’єднання Львова.

36-річна мешканка  Миколаївського району звернулася до львівських хірургів кілька місяців тому. Від народження її нігтьові фаланги були округлі та збільшені, а розвиток сухожилків-розгиначів – порушений. Тому пальці не розгинались, а кисть увесь час була напівзігнута. І хоча в повсякденному житті це жінці не заважало, проте вона відчувала постійний дискомфорт. 

«Усі свої 36 років вона ховала руки від чужих очей. Все – через загадкову хворобу, що спричинила деформацію пальців рук та ніг», – розповідають медики.

Обстеживши пацієнтку, лікарі дійшли висновку: у неї – рідкісна генетична патологія, опису якої у світових наукових джерелах просто немає. Проте після тривалих консультацій завідувач 1 хірургічного відділення Гнат Герич спільно з командою усе ж зважилась виконати складну пластично-реконструктивну операцію. Та спершу – на лівій руці. 

Втручання відбулось у декілька етапів. Спочатку – пластика сухожилкових структур, далі – пластика м’яких та кісткових тканин і нарешті – фіксація кістки в правильному положенні. На все пішло трохи більше 3 годин. 

«Операція пройшла вдало і вже наступного дня пацієнтка поїхала додому. Медики продовжують спостереження за станом кисті після втручання. І зовсім скоро планують прооперувати в іншу, праву руку жінки. Аби пацієнтка назавжди забула про свою патологію та дискомфорт, який постійно відчувала», – йдеться в повідомленні медиків.

Також за рекомендацією хірургів цей незвичний випадок розглянули їхні колеги – спеціалісти одного з кращих у світі осередків реконструктивної хірургії – в Оксфордському університеті. Після вивчення історії хвороби та результатів обстежень пацієнтки британські медики відповіли: це «надзвичайно рідкісне захворювання з низькою інцидентністю», і аналогічних випадків вони «досі не зустрічали». 

Більше того, львівські спеціалісти відправили зібраний генетичний матеріал пацієнтки у їхню лабораторію в Оксфорді. Тепер невідому мутацію вивчатимуть науковці не лише в Україні, але й у Великій Британії.

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