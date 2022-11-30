РФ планує чергову хвилю мобілізації на січень-лютий, - Генштаб

В січні наступного року Росія почне нову хвилю мобілізації військовозобов’язаних, а також достроково випустить курсантів військових вищих навчальних закладів через вагомі втрати армії на фронті. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook станом на вечір 30 листопада.

«З метою поповнення поточних втрат підрозділів російських окупаційних військ, у першому кварталі 2023 року заплановано достроковий випуск курсантів з вищих військових навчальних закладів російської федерації», – йдеться в повідомленні.

Крім того, на території рф тривають підготовчі заходи до проведення чергової хвилі мобілізації, запланованої на січень-лютий 2023 року.

Повідомляється також, що в місті Хрустальний тимчасово окупованої території Луганської області, російська окупаційна влада оголосила про завершення мобілізації. Разом з тим, окупанти продовжують патрулювання міста, на виїздах із населеного пункту проводиться ретельна перевірка усіх бажаючих виїхати.