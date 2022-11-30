На Західноукраїнському Форумі Партнерства виступлять близько 20 спікерів

Близько двох десятків спікерів візьмуть участь в цьогорічному Західноукраїнському Форумі Партнерства. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОВА.

Цьогоріч через повномасштабну війну, форум відбудеться дещо в іншому форматі ніж у попередні роки, втім він буде насичений на різноманітні заходи в інтерактивному форматі.

Під час цьогорічного заходу учасники порушать актуальні теми ведення та розвитку бізнесу в умовах війни, перспектив співпраці між державою та підприємцями.

«Львівщина зіштовхнулась з новими для себе викликами, з огляду на повномасштабне вторгнення. Наша область взяла на себе відповідальність за прихисток внутрішньо переміщених осіб, релокацію підприємств, підтримку економіки в області та на загальнодержавному рівні. Цьогорічний форум партнерства відбудеться в дещо новому форматі, однак не втратить свого значення. Навпаки, усі учасники заходу зможуть обмінятися досвідом роботи у час війни, отримають кейси ефективної співпраці між громадськістю, бізнесом та владою. Більше того, вони отримають нові знайомства серед представників місцевого та релокованого бізнесів. Основне – ми говоритимемо про «економіку війни» та «економіку перемоги»», – зауважив директор департаменту економічної політики Львівської ОВА Степан Куйбіда.

В межах Західноукраїнського Форуму Партнерства відбудуться окремі панельні дискусії, присвячені найактуальнішим темам сфери політики, економіки та бізнесу, виставка релокованих підприємств та франшизного бізнесу, Startup Expo – виставка українських стартапів та Business Expo – експо-виставка ключових підприємств регіону та країни, а також діятиме найбільша платформа для нетворкінгу та обміну досвідом представників бізнесу, влади та соціальної сфери.

«Формат заходу буде дуже інтерактивний, без постійної прив’язки до панельних дискусій. Наша мета – створити підґрунтя для подальшої співпраці та налагодження партнерства між усіма учасниками заходу. Форум дасть чудову нагоду поговорити з представниками влади та бізнесу про «наболіле». Він також дасть змогу створити середовище для релокованих підприємств для обміну досвідом та контактами для побудови успішних бізнес-зв’язків», – розповіла менеджерка проєктів Офісу економічного зростання USAID Наталя Петрова.

На форумі виступлять спікери зі всієї України. З програмою цьогорічного форуму та учасниками можна ознайомитись за посиланням: https://economicforum.in.ua/program

Найважливіша економічна подія року – Західноукраїнський Форум Партнерства відбудеться вже у п’ятницю, 2 грудня.

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