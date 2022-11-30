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На Херсонщині ексгумували тіла семи цивільних, яких розстріляли окупанти

Наталя Дуляба

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Правоохоронці ексгумували тіла сімох мешканців Херсонщини, яких у будинку розстріляли російські окупанти, а потім ще й підірвали помешкання. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі генпрокурора України.

Йдеться про село Правдине, що на околиці Херсонської області. За даними слідства, тут у квітні 2022 року під час окупації російські військові розстріляли в будинку сімох цивільних. Після цього рашисти ще й підірвали будівлю із загиблими.

За попередньою інформацією, в будинку перебували працівники фірми, які охороняли поблизу села зрошувальні агрегати, а також неповнолітня дівчина. Загиблих захоронили поблизу місця події, а дівчину – батьки на місцевому кладовищі.

Тепер правоохоронці провели ексгумацію тіл загиблих. При поверхневому огляді встановлено ознаки насильницької смерті, зокрема ушкодження черепів, ймовірно, від кульових поранень. На зап’ястях у ще двох загиблих була мотузка.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) ККУ.

Наразі тіла усіх загиблих скерували для проведення комплексу експертиз, у тому числі ДНК-експертизи. Наразі встановлюються всі обставини злочину, триває слідство.

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