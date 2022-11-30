ОСТАННІ НОВИНИ

Львівський хакер відбувся умовним терміном за продаж крадених даних

Андрій Котенський

|

Львівський хакер, який зламував поштові скриньки і продавав їхні облікові дані відбувся умовним терміном покарання. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Суд визнав винним 31-річного мешканця Львова у  несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних електронних мереж, збуті інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп’ютерах, та у створенні і використанні шкідливих програмних засобів.

Винуватець, маючи навички з використання програмного забезпечення, за допомогою власного комп’ютера поширив через інтернет серед необмеженого кола осіб шкідливе програмне забезпечення, призначене для несанкціонованого втручання в роботу комп’ютерів.

Відповідно до висновку комп’ютерно-технічної експертизи та бази даних «VIRUSTOTAL» зазначена програма є шкідливою.

Відтак, цього ж року фігурант, використовуючи вказану програму, шляхом підбору авторизаційних даних, а саме, логіна і пароля, отримав доступ до 53 облікових записів поштових скриньок, шо є інформацією з обмеженим доступом, яка створена та захищена відповідно до вимог чинного законодавства.

Зокрема, засуджений здійснив несанкціоноване втручання в роботу облікових записів 12 відомих мережевих поштових сервісів.

Вироком суду йому призначено покарання у виді 1 року і 6 місяців позбавлення волі зі встановленням іспитового строку.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме

Львівська область першою в Україні запровадить е-квиток у приміських та міжміських автобусних маршрутах. Послуга безготі...

Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році

У Міністерстві освіти і науки України не розглядають вступну кампанію у 2023 році за результатами традиційного зовнішньо...

Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона
Ольга ДЕНИСЯКА
Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона

Низку українських та іноземних журналістів позбавили акредитації за репортажі з Херсона, зроблені відразу після того, як...

Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці
Галина ЯНКО
Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці

Скандальна історія про те, як через Львівську митницю вдалося вкрасти у військових гуманітарну допомогу на 3 млн грн і «...

всі статті
Львівський портал