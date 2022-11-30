10 дерев стали ботанічними пам’ятками природи Львівщини

За рішенням сесії обласної ради чотири природних об’єктів області оголосили ботанічними пам’ятками природи. Це дозволить обмежити діяльність, яка б могла пошкодити чи знищити їх. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОВА.

Зокрема, ботанічною пам’яткою природи визнали «Сихівський дуб» у Львові з метою збереження екземпляра дуба звичайного віком орієнтовно 180 років.

Віковий екземпляр дерева породи «дуб звичайний» має особливу біологічну, культурну, естетичну цінність та важливе екологічне значення.

Необхідність надання статусу ботанічної пам’ятки природи підтвердили науковці відділу дендрології Ботанічного саду Львівського національного університету імені Івана Франка та кафедри містобудування Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка».

Ще однією ботанічною пам’яткою став об’єкт «Сосна графів Вишневських» у місті Червоноград. Це дерево породи «сосна чорна» віком понад 100 років, яке має історичне значення та входило до території палацово-паркового комплексу Потоцьких (у той час Вишневських). Заповідний об’єкт розташований в межах Червоноградської міської ради на території стадіону «Гірник».

Обґрунтування щодо створення ботанічної пам’ятки природи у Червонограді підготували науковці кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу Національного лісотехнічного університету України.

Також, пам’ятками природи оголосили об’єкт «Група дубів звичайних» та «Вікові дуби в урочищі «Велики». Вони розташовані в межах Дрогобицької територіальної громади у селі Медвежа.

Ці ботанічні пам’ятки природи створили без вилучення у землевласника/землекористувача з метою збереження та охорони вікових дубів породи «дуб звичайний»:

«Група дубів звичайних» – це 6 дерев віком близько 140-150 років.

«Вікові дуби в урочищі «Великий» – це 2 дерева віком 230-240 років.

Обґрунтування щодо створення ботанічних пам’яток природи у селі Медвежа підготували науковці кафедри екології та географії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Нагадаємо, що створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду – це ще один спосіб збереження вікових дерев, яких, на жаль, з кожним роком, в силу різних обставин, залишається все менше.

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