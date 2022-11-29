Заступника мера Херсона затримали за колабораціонізм

Правоохоронці затримали заступника міського голови Херсона з команди зрадника Сальдо за співпрацю з російськими окупантами. Про це Львівському порталу повідомили у Держбюро розслідувань.

Так, затримано заступника міського голови Херсона, який під час тимчасової окупації міста працював на ворога. Йому оголосили підозру у колабораціонізмі (ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України).

Встановлено, що до російського вторгнення посадовець відповідав за діяльність виконавчих органів Херсонської міської ради. Після захоплення Херсона він почав працювати на загарбників та відповідав за сферу житлово-комунального господарства.

Зрадник брав участь в організації роботи підприємств житлово-комунальної сфери за російським законодавством, налагоджував окупаційні системи стягнення з населення платежів за послуги ЖКГ.

«Також він готував приміщення для проведення фейкового референдуму щодо статусу захоплених росіянами територій», – кажуть у ДБР.

Як пише Українська правда, посилаючись на власні джерела, йдеться про Володимира Пепеля, якого затримали 28 листопада.

Під час затримання у колаборанта виявили конституцію РФ та інші пропагандистські матеріали. Також його перевіряють на причетність до незаконного обігу зброї та вибухових речовин.

У вівторок, 29 листопада, фігуранту справи суд помістив під варту. За скоєне йому загрожує до 12 років тюрми.

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