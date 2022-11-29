Вандали крали прапори із могил Героїв на Личаківському цвинтарі

Нещодавно на полі почесних поховань Личаківського цвинтаря невідомі викрали українські прапори із кількох могил Героїв. Через крадіжку стягів у Львові посилять охорону кладовища. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Зокрема, на полі почесних поховань новітніх Героїв на Личаківському кладовищі цілодобово чергуватимуть працівники ЛКП «Муніципальна варта». Також тут додатково облаштують стаціонарний пункт спостереження.

«Нещодавно на Личаківському цвинтарі невідомі викрали українські прапори із кількох могил Героїв. За цим фактом Львівська міська рада звернулась в правоохоронні органи. Водночас місто посилило патрулювання місця поховання українських захисників», – йдеться у повідомленні.

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