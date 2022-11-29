У Львівському районі перекинувся легковик: троє постраждалих

Ввечері 28 листопада у Львівському районі легковик «БМВ» з‘їхав з дороги та перекинувся. Внаслідок аварії постраждав водій та двоє пасажирів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.





Аварія сталася 28 листопада, близько 20:30 год. на трасі «Львів-Луцьк» поблизу села Ременів Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «БМВ 320», 20-річний місцевий житель, не впорався з керуванням і виїхав за межі проїжджої частини, де легковик перекинувся.

Внаслідок ДТП водій та два пасажири автівки віком 20 і 21 рік, обидва – місцеві мешканці, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють обставини події.