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У Львівському районі перекинувся легковик: троє постраждалих

Ольга Денисяка

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Ввечері 28 листопада у Львівському районі легковик «БМВ» з‘їхав з дороги та перекинувся. Внаслідок аварії постраждав водій та двоє пасажирів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.


Аварія сталася 28 листопада, близько 20:30 год. на трасі «Львів-Луцьк» поблизу села Ременів Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «БМВ 320», 20-річний місцевий житель, не впорався з керуванням і виїхав за межі проїжджої частини, де легковик перекинувся.

Внаслідок ДТП водій та два пасажири автівки віком 20 і 21 рік, обидва – місцеві мешканці, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

Слідчі  відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

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