СБУ затримала колаборанта з Балаклії: курував місцевий бізнес

Правоохоронці викрили і затримали мешканця Балаклії, який добровільно пішов працювати в окупаційну адміністрацію росіян. Про це Львівському порталу повідомили у Службі безпеки України.

Йдеться про жителя Балаклії, який початку травня пішов на співпрацю з російськими загарбниками. Щоб засвідчити їм свою прихильність, він навіть уклав з керівництвом окупаційної адміністрації «трудовий договір». Відтак колаборанта призначили «помічником начальника управління тимчасової цивільної адміністрації м. Балаклія».

Встановлено, що перебуваючи на «посаді», зловмисник сприяв примусовій перереєстрації роботи місцевого бізнесу в Росію. Для цього він проводив колективні збори підприємців, на яких закликав перелаштовувати свою господарську діяльність під потреби РФ і перераховувати податки до її бюджету.

«Серед основних завдань, які зловмисник визначав перед представниками малого і середнього бізнесу, було наповнення продовольством гуртових складів. Також він давав вказівки щодо товарів та послуг, які дозволено реалізовувати на території міста. При незгоді колаборант застосовував обмеження на комерційну діяльність у вигляді заборони на реалізацію окремих товарів і послуг», – кажуть в СБУ.

Після звільнення Балаклії зловмисник намагався «загубитись» серед мешканців району, щоб уникнути правосуддя. Втім його вистежили і затримали під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області.

Чоловіку оголосили підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання про поміщення його під варту.

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